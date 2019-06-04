Сбой произошел в работе Facebook

В ряде стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет- ресурсов.

Как отмечается, проблемы в работе социальной сети наблюдаются с 12.48 (19.48 мск).

Уточняется, что о неполадках чаще всего сообщают жители США, Мексики и Британии. Кроме того, о проблемах в работе Facebook рассказали в Бельгии, Германии и Италии.

Что касается России, то о сбоях сообщили жители Самары.

Ранее сообщалось, что пользователи жалуются на глобальный сбой в YouTube.