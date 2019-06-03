Apple анонсировала черную iOS 13

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12372079/RTS258NN-pic905-895x505-9470.jpg">

Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Отмечается, что новую разработку представил старший вице-президент Apple Крейг Федериги в ходе ежегодной конференции для разработчиков The Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019.

В компании добавили, что выход обновления запланирован на осень.

Ранее сообщалось, что акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста.