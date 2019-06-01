Россиянам рассказали об опасностях фото детей в Сети
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии своих детей в социальные сети. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению ведомства, ребенок вырастет и найдет на просторах Сети свои детские фото.
«Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», — заявили в Роскомнадзоре.
Кроме того, в федеральной службе отметили, что эти фото могут быть впоследствии использованы для травли, а также размещены педофилами на различных сайтах.
В конце концов, Роскомнадзор пояснил, что дети также имеют право на конфиденциальность.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook.