Россиянам рассказали об опасностях фото детей в Сети

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии своих детей в социальные сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, ребенок вырастет и найдет на просторах Сети свои детские фото.

«Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», — заявили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в федеральной службе отметили, что эти фото могут быть впоследствии использованы для травли, а также размещены педофилами на различных сайтах.

В конце концов, Роскомнадзор пояснил, что дети также имеют право на конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook.