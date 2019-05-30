Путин рассказал, кто может стать властелином мира

Президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) заявил, что монополист в этой сфере может стать властелином мира.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, если кто-то сможет обеспечить монополию в этой сфере, то он «станет властелином мира.

Среди обозначенных Путиным задач на ближайшее время были названы создание принципиально новых фундаментальных заделов и математических методов для работы ИИ, в том числе, по аналогии с мозгом человека.

Кроме прочего, президент отметил, что развитие технологии ИИ позволяет повышать эффективность управления.