МВД Германии пригрозило мессенджерам блокировкой за сокрытие информации

Министерство внутренних дел Германии пообещало добиться блокировки мессенджеров, которые откажутся предоставлять правоохранительным органам доступ к запрашиваемой информации, сообщает Der Spiegel.

В настоящее время в Германии доступ спецслужб к сообщениям возможен только при наличии судебного ордера.

Кроме того, мессенджеры предоставляют полиции только зашифрованную информацию, отказываясь расшифровывать ее.

Новая инициатива должна заставить мессенджеры предоставлять информацию исключительно в расшифрованном виде. В противном случае, они будут заблокированы.