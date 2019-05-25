Твиттер навсегда заблокировал двоих хейтеров Трампа

Социальная сеть твиттер навсегда запретила доступ двум политическим активистам Эду и Брайану Крассенштейнам за создание фейковых аккаунтов ради троллинга президента США Дональда Трампа, сообщает Deadline.

Компания сочла, что активисты использовали несколько поддельных аккаунтов, чтобы расширить негативное давление на Трампа.

«Правила Twitter распространяются на всех. Использование нескольких поддельных учетных записей строго запрещено», — заявили в компании.

Активисты в свою очередь заявили, что их аккаунты не нарушали правила пользования твиттером.

Также известно, что президент США Дональд Трамп называет CNN каналом «фейковых новостей».