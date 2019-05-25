Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки

В США данные о номерах соцстрахования, банковские счета, ипотечные и налоговые записи не менее 855 млн клиентов могли оказаться в публичном доступе, пишет The New York Times.

Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость. Из-за нее каждый человек мог узнать личные данные пользователей компании.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устранили уязвимость и выясняют масштаб ущерба, нанесенного клиентам.

Ранее сообщалось, что данные почти 50 млн пользователей Instagram утекли в Сеть.