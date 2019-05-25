Facebook оправдывается за «пьяное» видео спикера конгресса США

На Facebook обрушилась критика из-за решения не удалять видео, на котором речь спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси замедлена из-за чего кажется, что она пьяна. Об этом сообщает The Variety.

Как отмечается, разместивший запись YouTube вскоре ее удалил, однако Facebook оставил ролик. По словам представителя компании, политика социальной сети не предполагает, что размещаемый контент должен быть достоверным.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, на котором собраны моменты с запинками председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.