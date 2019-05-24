Facebook отчитался о миллиардах удаленных аккаунтов

Руководство социальной сети Facebook заявило, что за последние полгода из нее были удалены три миллиарда фейковых аккаунтов. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

Представители социальной сети рассказали, что за последний квартал 2018 года были удалены 1,2 млрд подозрительных аккаунтов, а за первые три месяца нынешнего года — 2,19 млрд страниц, которые распространяют спам и недостоверную информацию.

В Facebook заверили, что большинство таких аккаунтов было удалено сразу же после регистрации, еще до того, как они стали видимыми для других пользователей.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил связанные с Россией аккаунты.