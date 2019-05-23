Huawei могут включить в торговую сделку между США и Китаем

Глава США Дональд Трамп заявил, что китайская компания Huawei может стать частью «торговой сделки» американской стороны и КНР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, он не исключает возможности включения Huawei в сделку двух стран.

«Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США.

Также стало известно, что Google прекращает сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования компании Китая.