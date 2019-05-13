Верховный суд США нанес удар по Apple
Американский верховный суд наказал корпорацию Apple. Об этом сообщает CNBC.
Суд вынес решение против компании по антимонопольному делу, уточняет телеканал.
Стоит отметить, что газета The New York Times обвинила Apple в стремлении к монополии в области приложений. По данным издания, компания за последний год удалила или ограничила функционал около 11 подобных приложений. Речь идет о самых популярных программах с функцией «родительского контроля».
Ранее сообщалось, что продажи iPhone рухнули на 17%.