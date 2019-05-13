Wikileaks отреагировала на возобновление дела об изнасиловании против Ассанжа

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Международная некоммерческая организация Wikileaks прокомментировала сообщение о возобновлении расследования дела об изнасиловании против основателя организации Джулиана Ассанжа в Швеции. Об этом сообщает Reuters.

В Wikileaks заявили, что возобновление расследования позволит Ассанжу «очистить свое имя».

По словам главного редактора Wikileaks Кристинна Храфнссона, расследование против Ассанжа всегда сопровождалось политическим давлением на Швецию, которое усилилось после ареста основателя организации 11 апреля 2019 года.

Ранее стало известно, что дело об изнасиловании против Ассанжа возобновляют в Швеции.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива с двумя женщинами. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.