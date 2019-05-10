Facebook отреагировал на призыв сооснователя расчленить компанию

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Facebook отреагировал на призыв сооснователя соцсети Криса Хьюза к американским властям, который предложил разделить компанию на несколько частей. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам Ника Клегга, вице-президента Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям, соцсеть признает, что с успехом приходит и ответственность.

«Но вы не принуждайте к ответственности, призывая к распаду успешной американской компании», — отметил Клегг.

Ранее сообщалось, что сооснователь Facebook предложил разделить компанию на несколько частей, так как она стала слишком большой и могущественной.