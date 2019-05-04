Сын Байдена попал в новый скандал после аферы на Украине

Сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер оказался в центре нового скандала после аферы на Украине, сообщает Fox News.

По данным издания, Хантер инвестировал деньги в китайское мобильное приложение, которое шпионило за гражданами.

Приложение использовалось для слежки за мусульманами в западной провинции Китая, где приблизительно миллион мусульман содержатся в лагерях «перевоспитания».

«(Коммунистическая партия Китая) использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концентрационные лагеря», — отметил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

Ранее NYT рассказала, сколько сын Байдена зарабатывал на Украине.