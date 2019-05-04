Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США

Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова. Об этом сообщается на сайте американского минюста.

Как отмечается, Иванов участвовал в сговоре для рассылки миллионам пользователей вредоносной рекламы, «заражавшей» их компьютеры. Кроме того, хакера обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества.

«Киберпреступники…не могут полагаться на фальшивые личности и международные границы, чтобы избежать правосудия», — заявил помощник генпрокурора Брайан Бенчковски.

Ранее минюст США обвинил хакера из Украины Александра Еременко в краже данных комиссии по ценным бумагам и биржам.