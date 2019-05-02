Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Отмечается, что судья сообщил Ассанжу, что может согласиться на его экстрадицию в США.
Тот ответил, что не хочет быть выданным за свою журналистскую деятельность.
Ранее стало известно, что организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья, а также условиями содержания в тюрьме.