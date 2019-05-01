CNN и «Би-би-си» заблокировали в Венесуэле
Вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации «Би-би-си» прекращено в Венесуэле. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, правительство Венесуэлы заблокировало CNN и «Би-би-си» из-за трансляции акций оппозиции республики.
Как отмечается, приказ о блокировке иностранных СМИ поступил от венесуэльской национальной комиссии по телекоммуникациям.
При этом эфир CNN был прерван во время показа протестов против властей Венесуэлы в Каракасе.
Ранее в США заявили, что венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес выступил за уход президента республики Николаса Мадуро.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.
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