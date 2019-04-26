Парик, наушники, чтиво: ЦРУ показало в инстаграме рабочее место агента

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальный аккаунт в социальной сети Instagram.

Официальный представитель ведомства пояснил телеканалу CBS, что данный аккаунт поможет привлечь молодых талантливых сотрудников для работы в ведомстве.

В настоящее время в аккаунте опубликован один шуточный пост с фотографией возможного рабочего места сотрудника. На столе, в частности, стоит бумажный пакет с надписью «совершенно секретное чтиво», а на ручке кресла висит парик.

В прошлом году МИД Франции завел русскоязычный аккаунт в твиттере.