О «российских кибератаках» на Украину заявил Аваков

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Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о кибератаках на системы Украины якобы из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Атаки с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — сказал Аваков.

По его словам, в преддверии выборов на Украине было зафиксировано рекордное количество недостоверных сообщений о минировании.

Он также добавил, что более 130 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов».