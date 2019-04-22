О «российских кибератаках» на Украину заявил Аваков
Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о кибератаках на системы Украины якобы из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Атаки с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — сказал Аваков.
По его словам, в преддверии выборов на Украине было зафиксировано рекордное количество недостоверных сообщений о минировании.
Он также добавил, что более 130 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов».