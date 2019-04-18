Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

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Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, социальная сеть получила контакты за счет процедуры, через которую пользователи верифицировали свои аккаунты.

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Как отмечается, в Facebook утверждают, что загрузка контактов пользователей произошла случайным образом.

При этом в соцсети подчеркнули, что в настоящее время данные списки удаляются.

Ранее СМИ уличили Facebook в использовании данных пользователей для отвоевывания рынка.