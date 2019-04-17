Сайт с билетами на дебаты Зеленского и Порошенко «лег» за несколько часов продаж

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В работе сайта, на котором продаются билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, утром 17 апреля возникли неполадки. О этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что сбой произошел спустя всего несколько часов после старта продаж.

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По имеющимся данным, приобрести билеты на дебаты в настоящее время невозможно, поскольку сайт загружается 15-20 минут, в то время как лимит времени для получения билета — всего 15 минут.

Ранее сообщалось, что стадионные дебаты Порошенко и Зеленского сможет посетить любой желающий.

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов. Предполагается, что кандидаты в президенты встретятся на стадионе 19 апреля в 19.00.