Axios узнал, на кого Трамп тратит деньги в Facebook

Интернет-издание Axios получило доступ к данным по рекламной кампании в сети Facebook президента США Дональда Трампа.

Стало известно, что во время предвыборной рекламной кампании в Facebook почти половина (44%) бюджета тратится на пожилых избирателей. В основном, это американцы старше 65 лет. В то же время кандидаты-демократы тратят на эту целевую аудиторию лишь 27% от своего рекламного бюджета.

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Как отмечает Axios, эта целевая группа особенно важна для Трампа, поскольку демократы смогли забрать голоса молодой аудитории после промежуточных выборов в конгресс в 2018 году.

Данные из архива социальной сети Facebook также говорят о том, что большинство рекламных объявлений ориентированы на пожилых людей, а тема привязана к миграционной проблеме.

Ранее стало известно, кто лидирует по сбору средств на предвыборную кампанию за место нового главы Белого дома.