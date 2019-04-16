Госдума приняла закон о надежном рунете

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о надежном рунете. Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты.

Как отмечается, на Роскомнадзор возлагается функция по координации обеспечения безопасного и устойчивого функционирования российского интернета.

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Уточняется, что законопроект нацелен на защиту работы интернета в случае угрозы извне. Закон определяет правила маршрутизации трафика, а также организует контроль их соблюдения.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежной работе рунета.