Госдума приняла закон о надежном рунете
Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о надежном рунете. Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты.
Как отмечается, на Роскомнадзор возлагается функция по координации обеспечения безопасного и устойчивого функционирования российского интернета.
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Уточняется, что законопроект нацелен на защиту работы интернета в случае угрозы извне. Закон определяет правила маршрутизации трафика, а также организует контроль их соблюдения.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежной работе рунета.