Еще 20 российских регионов перешли на цифровое телевещание

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С понедельника, 15 апреля, аналоговое телевещание прекратится еще в 20 российских регионах, в том числе и в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо столицы на цифровое телевещание переходят Подмосковье, республики Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.

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Пилотным регионом стала Тверская область, где аналоговый сигнал был отключен в декабре 2018 года. Затем с 11 февраля передача аналогового сигнала в связи с переходом на цифровое вещание прекратилась еще в семи российских регионах. Предполагается, что полный переход на «цифру» в России будет осуществлен до конца текущего года.

Ранее в Минкомсвязи предупредили о мошенничестве с отключением аналогового телевидения.