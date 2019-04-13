Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в британской тюрьме

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в британскую тюрьму Белмарш, в которой содержат подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет инспекторов 2018 года.

Отмечается, что информацию о нахождении Ассанжа в Белмарш подтвердил его представитель.

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По данным отчета, в настоящее время в этой британской тюрьме находятся различные преступники от низкого уровня риска до заключенных с наибольшим риском в стране.

В случае, если Ассанжа разместили в камере строгого режима, то условия его содержания могут быть жестокими и «крайне клаустрофобными», подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что задержанного по подозрению в связях с Ассанжам шведа сочли россиянином.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.