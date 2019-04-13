Космонавт проведет на МКС предложенные школьниками эксперименты

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Космонавт из ОАЭ отправится на МКС и проведет 15 экспериментов, которые ему предложили школьники из эмиратских школ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора программы подготовки эмиратских космонавтов в Космическом центре Салема аль-Марри.

Отмечается, что у космонавта будет расписан каждый час его пребывания на МКС.

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По словам директора, научная миссия полета будет заключаться в изучении влияния невесомости в сравнении с силой тяжести на Земле.

«Эта миссия включает 15 экспериментов, которые будут отобраны», — подчеркнул аль-Марри.

Отмечается, что впервые космонавт, представляющий ОАЭ, полетит на МКС.

Ранее появились данные о сроке полета космонавта из ОАЭ на МКС.