Президент Эквадора назвал Ассанжа «гостем из ада»

Президент Эквадора Ленин Морено назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «гостем из ада», сообщает Newsweek.

Морено назвал Ассанжа негодяем и «занозой в боку южноамериканского народа». 11 апреля он лишил основателя WikiLeaks политического убежища.

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Глава государства заявил, что Ассанж принял гостеприимство Эквадора как должное.

«Нельзя приходить в дом, где тебя тепло принимают, где тебя кормят и заботятся о тебе и клеветать на хозяина дома. Мы лишили убежища этого избалованного негодяя и избавились от него как от занозы в боку», — высказался Морено.

Президент Эквадора обвинил Ассанжа в неуважении к охране, установке запрещенного оборудования, перекрытии объективов камер наблюдения посольства Эквадора в Лондоне и использовании данных службы безопасности без разрешения. Ассанж находился в посольстве Эквадора с 16 августа 2012 года.

Ранее сообщалось, что Ассанж задержан в центре Лондона.