Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать социальную сеть Facebook за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает РИА «Новости».

Сумма штрафа составила три тысячи рублей.

Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.

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Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.

Административное дело в отношении Facebook и Twitter было заведено после того, как компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.