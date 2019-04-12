Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать социальную сеть Facebook за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает РИА «Новости».
Сумма штрафа составила три тысячи рублей.
Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
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Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
Административное дело в отношении Facebook и Twitter было заведено после того, как компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.