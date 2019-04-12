«Отпустите Ассанжа или поплатитесь»: Anonymous обратилась к властям Британии

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Международная анонимная сеть хакеров и активистов Anonymous обратилась к властям Великобритании и «их сторонникам по всему миру» в связи с задержанием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Заявление сети опубликовано на сайте annonews.

По словам представителей сети, арест Ассанжа является доказательством того, что власти Британии «не остановятся ни перед чем», чтобы сохранить свои тайны. Они подчеркнули, что Ассанж каждый год с 2010 года номинировался на Нобелевскую премию мира, потому что он «раскрыл секреты и правых, и левых» и «военные преступления».

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«Это предупреждение истеблишменту: отпустите Ассанжа или поплатитесь», — говорится в заявлении Anonymous.

Также представители сети подчеркнули, что в настоящее время ее сторонникам следует объединиться.

Ранее сообщалось, что Австралия отказалась предоставить Ассанжу «особую» помощь.