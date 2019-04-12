В Британии выступили против экстрадиции Ассанжа в США

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Лидер британской лейбористской партии Джереми Корбин выступил против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, правительство Великобритании должно противостоять экстрадиции Ассанжа в США.

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Он также добавил, что основатель WikiLeaks нашел доказательства «чудовищных преступлений в Ираке и Афганистане».

Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали арест Ассанжа в Британии.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.