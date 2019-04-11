США уважают решение о выдаче Ассанжа, заявили в Госдепе
США уважают решение эквадорских властей о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США, передает РИА «Новости».
«Мы уважаем это решение», — отметил представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал арест Ассанжа.
11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.
Cкандал вокруг портала Wikileaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В документах, выложенных на Wikileaks 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров и компромат о войнах в Ираке и Афганистане.