ООН призвала соблюдать право Ассанжа на справедливое правосудие

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал соблюдать право основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на справедливое правосудие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ООН ожидает, что все страны, которые вовлечены в рассмотрение дела Ассанжа, будут уважать его право.

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Также председатель Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса призвала к тому, чтобы права Ассанжа были защищены и соблюдены, согласно международным нормам.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Ассанжа.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.