Сервис бывшего банка Коломойского перенаправлял пользователей на сайт Зеленского
Сервис Приватбанка, которым владел украинский олигарх Игорь Коломойский, перенаправлял пользователей на сайт кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передает «Украинские новости».
Об этом заявила глава пресс-службы Приватбанка Инна Музычук.
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По ее словам, пользователи, которые пытались совершить платеж с помощью сервиса, попадали на сайт Зеленского.
Она также добавила, что речь идет о платежном сервисе LiqPay.
Музычук подчеркнула, что перенаправлял пользователей не Приватбанк, а владелец домена liqpay.com.
Ранее в штабе Зеленского рассказали о сотрудничестве с юристом Коломойского.