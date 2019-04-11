Сервис бывшего банка Коломойского перенаправлял пользователей на сайт Зеленского

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Сервис Приватбанка, которым владел украинский олигарх Игорь Коломойский, перенаправлял пользователей на сайт кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передает «Украинские новости».

Об этом заявила глава пресс-службы Приватбанка Инна Музычук.

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По ее словам, пользователи, которые пытались совершить платеж с помощью сервиса, попадали на сайт Зеленского.

Она также добавила, что речь идет о платежном сервисе LiqPay.

Музычук подчеркнула, что перенаправлял пользователей не Приватбанк, а владелец домена liqpay.com.

Ранее в штабе Зеленского рассказали о сотрудничестве с юристом Коломойского.