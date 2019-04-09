В Windows 10 разрешили вынимать флешку без «безопасного извлечения»

Компания Microsoft объявила о том, что пользователи Windows 10 смогут вынимать флешку, не прибегая к функции «безопасного извлечения». Об этом сообщает The Verge.

Быстрое извлечение флешки стало функцией по умолчанию — теперь пользователь сможет внезапно вытаскивать накопитель, не боясь его повреждения или потери данных. Отмечается, что в этот момент между флешкой и системой не должна проходить передача файлов. Новая функция работает на всех компьютерах с Windows 10, получивших последнее обновление от октября 2018 года.

Ранее стало известно о том, что сотрудницы Microsoft массово жалуются на домогательства на работе.