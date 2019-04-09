Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов

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Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.

В агентстве напомнили, что в 2015, 2016 и 2017 он отказывался от зарплаты, мотивируя это «верой» в «долгосрочный потенциал» компании.

Сумма годового жалования Дорси составила 140 центов — именно такое ограничение по символам соцсеть использовала с 2006 года. В 2017 году лимит на длину постов был поднят до 280 знаков. В агентстве затруднились уточнить, приведет ли это в будущем к двукратному росту зарплаты Дорси.

Ранее Дорси рассказал, как основатель Facebook Марк Цукерберг убил козу лазерным пистолетом.