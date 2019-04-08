В Минкомсвязи назвали условие внедрения встроенных сим-карт в России
Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов заявил, что внедрение технологии встроенных сим-карт eSim в России возможно только после решения вопросов обеспечения безопасности, передает РИА «Новости».
Иванов призвал не форсировать вопрос о внедрении в России встроенных сим-карт до тех пор, пока не будет решена проблема безопасности.
Реклама
«В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности», — подчеркнул Иванов.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что «большая тройка» операторов связи и ФСБ высказались против внедрения в России технологии eSim.