В Минкомсвязи назвали условие внедрения встроенных сим-карт в России

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Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов заявил, что внедрение технологии встроенных сим-карт eSim в России возможно только после решения вопросов обеспечения безопасности, передает РИА «Новости».

Иванов призвал не форсировать вопрос о внедрении в России встроенных сим-карт до тех пор, пока не будет решена проблема безопасности.

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«В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности», — подчеркнул Иванов.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что «большая тройка» операторов связи и ФСБ высказались против внедрения в России технологии eSim.