WSJ: Facebook хочет проложить кабель вокруг Африки
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, компания намерена продолжить кабель вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки.
Как отмечается, таким образом Facebook рассчитывает соединить несколько стран континента.
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При этом проект получил название «Симба» в честь львенка из мультфильма «Король лев».
Ранее сообщалось, что данные пользователей Facebook оказались в публичном доступе.