WSJ: Facebook хочет проложить кабель вокруг Африки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/289/12222289/RTX6O13B-pic905-895x505-73232.jpg">

Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, компания намерена продолжить кабель вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки.

Как отмечается, таким образом Facebook рассчитывает соединить несколько стран континента.

Реклама

При этом проект получил название «Симба» в честь львенка из мультфильма «Король лев».

Ранее сообщалось, что данные пользователей Facebook оказались в публичном доступе.