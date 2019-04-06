Джулиан Ассанж потребовал от Швеции около €900 тысяч

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.

По словам адвоката, Ассанж хочет полную компенсацию всех судебных издержек. К тому же он имеет на это полное право в соответствии с действующим законодательством Швеции, так как выполняется условие «исключительных причин». Кроме того, и некоторые ошибки прокуратуры повлекли за собой дополнительные издержки.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж получил новый паспорт.