Данные пользователей Facebook найдены в публичном доступе

Исследователи, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили, что информация о пользователях Facebook размещена публично на серверах Amazon, сообщает Bloomberg.

В марте 2019 года в отношении Facebook было возбуждено уголовное дело из-за незаконной передачи данных. Речь идет о сделках компании Марка Цукерберга с рядом мировых технологических гигантов, включая Apple, Amazon и Microsoft. Такое сотрудничество предусматривало передачу компаниям личной информации о пользователях, включая список друзей, контактную информацию и даже приватные сообщения.

Ранее сообщалось, что Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе».