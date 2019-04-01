Аваков заявил о кибератаках на ЦИК
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе президентских выборов были зафиксированы попытки проникновения в систему Центральной избирательной комиссии, передает РИА «Новости».
«Видим попытки с некоторых IP-адресов попытаться проникнуть в избирательную систему нашей центральной», — заявил Аваков.
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По его словам, кибератаки осуществлялись с IP-адресов в России и Киеве. Он также заявил, что взломать серверы ЦИКа никому не удастся.
Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану девять кандидатов в президенты Украины.