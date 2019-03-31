Произошел масштабный сбой в работе Netflix

Пользователи Netflix в некоторых странах мира проинформировали о проблемах в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Согласно представленной информации, перебои в работе начались около 1.00. Большинство юзеров не могут смотреть видео, у других отсутствует соединение с сервисом. Кроме того, некоторые не могут залогиниться.

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Уточняется, что проблемы возникли у пользователей в США, Европе и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в работе Gmail произошел массовый сбой.