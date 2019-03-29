Сеул выдал США обвиняемого в кражах украинца

Южная Корея выдала США гражданина Украины, которого обвиняют в участии в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, украинца подозревают в отмывании денег и кражах на сумму в $2,8 млн.

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Как отмечается, США обвиняют гражданина Украины в сотрудничестве с киберпреступниками, которые крали средства со счетов американцев.

Ранее сообщалось, что экстрадированный в США россиянин отказался признавать вину.