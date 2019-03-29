«Селфи лучше всего»: Медведев признался, что сам постит фото

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» рассказал, кто постит фотографии в его инстаграме.

Отвечая на вопрос ведущей Яны Чуриковой, почему в последнее время он стал реже выкладывать посты в соцсети, Медведев отметил, что фото в инстаграм ставит он сам.

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«Это требует определенного времени», — добавил Медведев, отметив, что «работы много».

Но, по словам политика, в целом ему это нравится.

На просьбу ведущей сделать совместное фото, Медведев ответил, что «селфи — лучше всего».

Ранее Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях.