Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» ответил на вопрос о том, как воспринимать критику в соцсетях.

Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим «лайфхаком» противостояния хейтерам, Медведев отметил, что «к этому нужно привыкнуть».

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«У меня за годы присутствия в соцсетях … если не броня выработалась, то, я очень спокойно отношусь к тому, что там происходит», — отметил Медведев.

По словам премьера, в соцсетях любой человек может задать вопрос любому руководителю, причем «в любой форме».

«Если ты не принимаешь этих правил... в соцсети лучше не соваться», — сказал Медведев.

На комментарий ведущей о том, что это «взрослая позиция», Медведев пошутил, что он «взрослый мальчик».