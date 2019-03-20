Крымские города пропали из приложения на iPhone

Крымские города перестали отображаться на карте в приложении «Погода» на iPhone. Об этом сообщает «Говорит Москва».

До этого населенные пункты полуострова в том же приложении считали украинскими.

В настоящее время на устройствах с iOS 12 невозможно добавить ни один крымский город, уточняет радиостанция.

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Отмечается, что в российском офисе Apple не прокомментировали эту ситуацию.

Западные СМИ неоднократно выпускали материалы с картами, на которых Крым был обозначен как российская территория. 15 августа в эфире немецкого телеканала 3Sat показали документальный фильм, в котором была показана карта России, включающая Крымский полуостров. В июне агентство Bloomberg публиковало карту, на которой Крым оказался «ничейной» территорией.

Ранее польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом.