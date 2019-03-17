WSJ: Apple Watch неэффективны в обнаружении проблем с сердечным ритмом

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Новое масштабное исследование показало, что Apple Watch помогают обнаружить нарушение сердечного ритма лишь у небольшого числа пользователей, при этом у других может сработать ложная тревога. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, исследование было направлено на гаджеты, способные зарегистрировать бессимптомные проблемы со здоровьем, которые в противном случае остались бы незамеченными.

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Однако врачи посоветовали критично относиться к показателям гаджетов, потому что в ходе эксперимента было отмечено немало ложных сигналов о проблемах со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Apple официально назвала дату презентации iPhone 8.