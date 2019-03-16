В работе Telegram произошел глобальный сбой

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До 70 тысяч пользователей не смогли зайти в свои аккаунты в мессенджере Telegram из-за глобального сбоя. Об этом сообщили представители сервиса в твиттере.

Сообщается, что программа показывала показывала аккаунты пользователей как удаленные, из-за чего возникли проблемы со входом. В Telegram заверили, что данные пользователей в результате сбоя не пострадали.

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Позднее представители мессенджера отчитались об устранении проблемы. Тем пользователям, у которых сохраняются проблемы со входом, порекомендовали выйти из аккаунта и снова войти.

Ранее в Facebook объяснили глобальный сбой.