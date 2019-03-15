Reuters: участник президентской гонки в США оказался бывшим хакером

Заявивший о планах баллотироваться на пост президента США демократ Бето О'Рурк в подростковом возрасте был членом хакерской группы «Культ мертвой коровы» (Cult of the Dead Cow). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что члены группы долгие годы хранили секрет О'Рурка, чтобы не навредить его политической карьере, но теперь в серии интервью рассказали о хакерском прошлом участника президентской гонки.

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«Это огромная ценность — то, что вы можете быть в стороне от системы, критически относиться к ней и получать от нее удовольствие, пока вы этим занимаетесь. Я считаю, что «Культ Мертвой Коровы »— отличный пример этого», — сказал О'Рурк.

По данным агентства, свидетельств того, что О'Рурк занимался противозаконной деятельностью вроде взлома чужих компьютеров или написания кодов для взломов, но членство в хакерской организации говорит о его взглядах «больше, чем что-либо в его резюме».

Ранее сообщалось, что О'Рурк обвинил Трампа в саботаже «российского дела».