Разведка предостерегла власти ФРГ от сотрудничества с Huawei

<img src="//img.gazeta.ru/files3/705/12124705/RTS29LJG-pic905-895x505-10691.jpg">

Немецкая федеральная разведслужба предупредила правительство страны об опасности участия компании Huawei в развитии телекоммуникационной структуры 5G в Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, в разведслужбе считают, что сотрудничество с Huawei опасно из-за стратегии Китая.

Реклама

Как отмечается, разведка КНР может требовать необходимую поддержку от любых китайских организаций.

Однако, правительство Германии пока не намерено исключать Huawei из разработки 5G.

Ранее СМИ сообщили, что Huawei ответила на обвинения в нарушении санкций США.