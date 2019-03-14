Глава НАТО заинтересовался делом Huawei

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скандал вокруг китайской компании Huawei вызывает опасения. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

По его словам, некоторые из стран-членов альянса выразили обеспокоенность в связи с этим разбирательством, так как они планировали инвестировать в 5G-инфраструктуру.

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«НАТО очень серьезно относится к этим проблемам», — отметило Столтенберг.

Он уточнил, что в альянсе намерены выяснить, представляет ли Huawei какую-либо угрозу для безопасности стран.

Ранее сообщалось, что Huawei подала в суд на правительство США.