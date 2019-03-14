Глава НАТО заинтересовался делом Huawei
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скандал вокруг китайской компании Huawei вызывает опасения. Об этом сообщает сообщает Associated Press.
По его словам, некоторые из стран-членов альянса выразили обеспокоенность в связи с этим разбирательством, так как они планировали инвестировать в 5G-инфраструктуру.
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«НАТО очень серьезно относится к этим проблемам», — отметило Столтенберг.
Он уточнил, что в альянсе намерены выяснить, представляет ли Huawei какую-либо угрозу для безопасности стран.
Ранее сообщалось, что Huawei подала в суд на правительство США.